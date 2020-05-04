Водителям могут запретить перевозить больше двух пассажиров в период карантина

Podrobno.uz.
После того, как население получило разрешение на пользование личным транспортом для поездок на работу, многие водители начнут заниматься частным извозом. Важно, чтобы при этом соблюдались требования карантина, отметил на брифинге в АИМК начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического благополучия при Кабинете Министров, главный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.
Он напомнил, что одной из главных рекомендаций врачей в период начала осложнения эпидемиологической ситуации было соблюдение дистанции. В автомобиле это трудно сделать, поэтому будут разработаны особые требования. Возможно, что будет введено ограничение по числу пассажиров: не больше двух в салоне.
По этому поводу будут даны отдельные рекомендации, пообещал Атабеков.