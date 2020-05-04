Водителям могут запретить перевозить больше двух пассажиров в период карантина

Приведет ли смягчение карантинных мер к возобновлению частного извоза и как при этом будет соблюдаться требование сохранения социальной дистанции, рассказал главный санитарный инспектор Нурмат Атабеков. Он предположил, что для водителей может быть введен запрет по перевозке больше двух пассажиров, сообщает Podrobno.uz

После того, как население получило разрешение на пользование личным транспортом для поездок на работу, многие водители начнут заниматься частным извозом. Важно, чтобы при этом соблюдались требования карантина, отметил на брифинге в АИМК начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического благополучия при Кабинете Министров, главный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

Он напомнил, что одной из главных рекомендаций врачей в период начала осложнения эпидемиологической ситуации было соблюдение дистанции. В автомобиле это трудно сделать, поэтому будут разработаны особые требования. Возможно, что будет введено ограничение по числу пассажиров: не больше двух в салоне.

По этому поводу будут даны отдельные рекомендации, пообещал Атабеков.