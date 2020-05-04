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  • 4 май 2020 23:00
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Карантин будет сниматься поэтапно исходя из распространения болезни по областям и динамики выздоровления пациентов

Карантин будет сниматься поэтапно исходя из распространения болезни по областям и динамики выздоровления пациентов В Узбекистане карантинные ограничения будут сниматься поэтапно согласно решению Республиканской комиссии исходя из данных о распространении болезни по областям и динамики лечения и выздоровления пациентов, заявил сегодня в ходе брифинга главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

 

"Безусловно, для этого будет разработан документ, в котором будут предусмотрены отдельные требования и этапы снятия ограничений. Но до официального объявления о завершении карантина необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила, нормы и гигиенические нормативы, установленные на период карантина", – подчеркнул он.

 

По его словам, на сегодняшний день в республике много районов, в которых не выявлена коронавирусная инфекция, полностью вылечены пациенты в Джизакской и Кашкадарьинской областях.

 

Атабеков также подчеркнул, что люди не должны полагаться на другие распространяемые сообщения, кроме официальной информации Республиканской комиссии, которая вводит и прекращает карантин.

 

"Если вы нарушите карантинные требования, доверившись ложной информации, то вы все равно будете привлечены к административной ответственности – штрафу. Стоит не забывать, что в соответствии со статьей 244 Уголовного кодекса, предусмотрена ответственность за распространение ложной информации", – отметил он.

 

Напомним, что Нурмат Атабеков также заявил, что Узбекистан изучает международный опыт, чтобы усовершенствовать визовые вопросы, регулирующие въезд иностранцев в страну после пандемии коронавируса.

 

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