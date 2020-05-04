Состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан с Президентом Кыргызской Республики

4 мая Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Президента.

С удовлетворением отмечено тесное взаимодействие правительств Узбекистана и Кыргызстана в борьбе с пандемией коронавируса. Поддержаны принимаемые в странах меры по минимизации негативных последствий распространения этого опасного заболевания, прежде всего для развития торгово-экономических связей.

Высоко оценены плодотворные результаты многосторонних консультаций руководителей министерств здравоохранения и транспорта во исполнение решений внеочередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президенты рассмотрели также вопросы, связанные с ликвидацией в нашей стране последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище.

По итогам телефонного разговора достигнуты договоренности о продолжении активной совместной работы, направленной на поддержание высокой динамики товарооборота, расширение кооперации в разных отраслях экономики, продвижение приоритетных инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе регионального значения.

В ходе беседы также затронут ряд вопросов международного характера.