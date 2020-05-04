Пострадавшим от наводнения в Сырдарье восстановят документы

Агентство госуслуг поможет восстановить документы пострадавшим от наводнения в Сырдарьинской области. По данным организации, без документов остались большинство из 70 тысяч эвакуированных жителей.

Агенство государственных услуг (АГУ) поможет пострадавшим от наводнения в Сырдарьинской области восстановить документы, сообщилаГазета.уз со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечается в сообщении, из зоны бедствия было эвакуировано около 70 тысяч жителей 22 населенных пунктов Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов. Большинство граждан остались без необходимых документов.

Руководство АГУ находится в Сырдарье и проводит встречи с населением, а специалисты управления по Джизакской области составляют списки граждан, утерявших документы. Центры государственных услуг выдадут им документы повторно.

На 2 мая были опрошены 1608 человек: у 94 нет паспортов, у 134 отсутствует свидетельства о рождении, а у 64 человек нет свидетельств о регистрации брака. Мониторинговые работы продолжаются, отмечает Агентство госуслуг.