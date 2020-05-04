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  • 4 май 2020 17:56
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Пострадавшим от наводнения в Сырдарье восстановят документы

Агентство госуслуг поможет восстановить документы пострадавшим от наводнения в Сырдарьинской области. По данным организации, без документов остались большинство из 70 тысяч эвакуированных жителей.

 

Пострадавшим от наводнения в Сырдарье восстановят документы

 

Агенство государственных услуг (АГУ) поможет пострадавшим от наводнения в Сырдарьинской области восстановить документы, сообщилаГазета.уз  со ссылкой на пресс-службу  организации.

 

Как отмечается в сообщении, из зоны бедствия было эвакуировано около 70 тысяч жителей 22 населенных пунктов Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов. Большинство граждан остались без необходимых документов.

 

Пострадавшим от наводнения в Сырдарье восстановят документы

 

Руководство АГУ находится в Сырдарье и проводит встречи с населением, а специалисты управления по Джизакской области составляют списки граждан, утерявших документы. Центры государственных услуг выдадут им документы повторно.

 

На 2 мая были опрошены 1608 человек: у 94 нет паспортов, у 134 отсутствует свидетельства о рождении, а у 64 человек нет свидетельств о регистрации брака. Мониторинговые работы продолжаются, отмечает Агентство госуслуг.


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