На ближайшие 10 лет определена стратегия обеспечения электроэнергией

Стратегия определяет среднесрочные и долгосрочные цели на период с 2020 по 2030 годы и будет корректироваться по мере необходимости на основе постоянного анализа, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Цель документа – обеспечение населения и экономики Узбекистана электроэнергией по конкурентоспособным ценам, развитие сбалансированного энергетического сектора, охватывающего лучшие мировые практики и современные тенденции в мировой электроэнергетике.

Минэнерго отмечает, что документ разработан при участии международных экспертов.

Концепция также предусматривает приоритетные мероприятия, направленные на модернизацию и реконструкцию существующих электростанций, а также строительство новых с использованием энергоэффективных технологий производства электроэнергии, совершенствование систем учета электроэнергии, развитие возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергии, правовые реформы по совершенствованию тарифной политики и обеспечению перехода на оптовый рынок.

Согласно документу, к 2030 году запланировано:

- увеличение производства электроэнергии с 5900 МВт до 29 200 МВт;

- сокращение потребления природного газа с 16,5 млрд кубометров до 12,1 млрд кубометров;

- снижение потери при передаче электроэнергии до 2,35% и потери при распределении - до 6,5% (в 1,85 раза меньше уровня 2019 года).

При развитии возобновляемых источников энергии особое внимание будет уделено доступному энергоснабжению регионов с дефицитом электроэнергии. Возобновляемые источники энергии позволят улучшить экологическую обстановку, повысить эффективность и стимулировать развитие местных отраслей промышленности, инфраструктуры и создание рабочих мест. С целью ускоренного развития ВИЭ намечено широкое применение государственно-частного партнерства в данной сфере.