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  • 4 май 2020 15:21
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В Бухаре очищают территорию после стихии

В результате сильного ветра и дождя в Бухарской области серьезно повреждены объекты социальной сферы.

 

В Бухаре очищают территорию после стихии

 

Кроме того, по сообщению областного управления по экологии и защите окружающей среды повреждено почти 43 500 декоративных и фруктовых деревьев. С корнем вырвано две тысячи декоративных, 2900 - фруктовых, всего более 4700 деревьев.

 

Усилиями инспекторов инспекции Алатского района образовавшиеся в результате сильного ветра в районе твердые и бытовые отходы вывозятся в центральный районный мусоросборник.

 

Стволы пострадавших и вырванных с корнями деревьев с помощью специальной техники вывозят и доставляют безвозмездно малообеспеченным семьям в качестве дров. В районе работают 53 единицы техники и 159 рабочих районного филиала ГУП "Тоза худуд".

 

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