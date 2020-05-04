Дифференцированные тарифы на электричество появятся в Узбекистане в 2022 году

В Узбекистане с 2022 года стартует внедрение дифференцированных тарифов на электрическую энергию для населения по времени суток, а также рабочим и выходным дням, сообщает Podrobno.uz

Это предусмотрено Концепцией обеспечения Узбекистана электрической энергией до 2030 года.

Дифференцированные тарифы на электроэнергию применяются во многих странах. В частности, условно это выглядит так: в пиковый период – утром и вечером оплата за потребленную электрическую энергию производится по максимальному тарифу, а в часы минимальных нагрузок в ночной период – по минимальной цене. При этом в дневные часы сохраняется средние тарифы.

Утверждать тарифы для населения и бизнеса будет Тарифная комиссия, а затем специально уполномоченный орган – независимый регулятор энергетического рынка, который также будет отвечать за методологию установления тарифов и другие нормативно-правовые акты, связанные с тарифным регулированием.

При этом, начиная с 2021 года, функции единого закупщика будут переданы от "Национальных электрических сетей Узбекистана" созданному гарантированному закупщику – государственной трейдинговой компании, которая также будет осуществлять функции по импорту и экспорту электрической энергии.

В течение 2020-2021 годов в стране будут созданы:

– независимый Регулятор энергетического рынка – финансово независимый орган, вне состава правительства, осуществляющий регулирующие, лицензирующие и контрольные функции на рынке электрической энергии и природного газа;

– Оператор энергетического рынка – государственная компания (первоначально из 10 - 15 человек) с онлайн платформами, посредством которых будут осуществляться все операции по покупке и продаже электрической энергии и природного газа на оптовом рынке. Величина комиссии оператора будет утверждаться независимым Регулятором энергетического рынка.

В результате реализации документа к 2030 году планируется увеличить мощности с 12,9 ГВт до 29,3 ГВт, а производство электроэнергии – с 63,6 млрд кВт/ч до 120,8 млрд кВт/ч, сократить потребления природного газа с 16,5 млрд кубометров до 12,1 млрд кубометров, снизить потери при передаче электроэнергии до 2,35% и потери при распределении – до 6,5% (в 1,85 раза меньше уровня 2019 года).