Дожди и грозы вновь идут на Узбекистан

На территорию Узбекистана 4−6 мая через Туркменистан ожидается вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над южными районами Каспийского моря. В эти дни ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−28 м/с, сообщил Узгидромет.

По Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям 4 мая местами возможны сильный дождь и гроза. К вечеру понедельника в Кашкадарьинской, Самаркандской областях местами дождь и гроза. По остальной территории республики без осадков.

Во вторник, 5 мая, по республике местами возможны сильный дождь и гроза. По Андижанской, Наманганской, Ферганской областям к вечеру местами дождь и гроза. По Каракалпакстану, Хорезмской области без осадков.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях 6 мая местами сильный дождь, возможна гроза. По остальной территории республики без осадков.

По предгорным и горным районам республики 4−7 мая селеопасно.