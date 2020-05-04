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  • 4 май 2020 9:56
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Дожди и грозы вновь идут на Узбекистан

Дожди и грозы вновь идут на Узбекистан

На территорию Узбекистана 4−6 мая через Туркменистан ожидается вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над южными районами Каспийского моря. В эти дни ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−28 м/с, сообщил Узгидромет.

 

По Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям 4 мая местами возможны сильный дождь и гроза. К вечеру понедельника в Кашкадарьинской, Самаркандской областях местами дождь и гроза. По остальной территории республики без осадков.

 

Во вторник, 5 мая, по республике местами возможны сильный дождь и гроза. По Андижанской, Наманганской, Ферганской областям к вечеру местами дождь и гроза. По Каракалпакстану, Хорезмской области без осадков.

 

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях 6 мая местами сильный дождь, возможна гроза. По остальной территории республики без осадков.

 

По предгорным и горным районам республики 4−7 мая селеопасно.


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