Президент Шавкат Мирзиёев сегодня вновь посетил Сырдарьинскую область





Следует отметить, что данное гидросооружение было построено для подачи воды на посевные площади 6 районов Сырдарьинской и Джизакской областей. В настоящее время на месте паводка сформированы 2 бригады, на левом и правом берегах прорванной дамбы ведутся интенсивные работы. В этом процессе задействованы сотни квалифицированных специалистов и более тысячи единиц спецтехники. Доставлены большие валуны, бетонные блоки и плиты, а также другие строительные материалы, а перед дамбой возводится полукруглая барьерная стена. Для рабочих, инженеров и водителей созданы все условия, трудятся они круглосуточно.

Президент Шавкат Мирзиёев внимательно осмотрел проделанную работу и дал необходимые указания ответственным руководителям и специалистам.





Далее Президент посетил махаллю Кургантепа в Сардобинском районе. В этом поселении 530 домов, проживают 4200 человек. Оно первым столкнулось с наводнением в результате частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища, жители были оперативно эвакуированы в безопасные районы.





Благодаря масштабной работы, в которой задействованы большие силы и многочисленная техника, военнослужащие и сотрудники других служб, последствия стихийного бедствия ликвидированы, и люди начали возвращаться в свои дома.

Глава государства пообщался с жителями махалли, которые вернулись в родные места, и вошел в один из домов и справился о делах хозяев. Президент еще раз подчеркнул, что всем им будет оказана материальная и моральная поддержка, никто не останется без внимания и заботы.



