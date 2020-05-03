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  • 3 май 2020 22:17
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Президент Шавкат Мирзиёев сегодня вновь посетил Сырдарьинскую область

Президент Шавкат Мирзиёев сегодня вновь посетил Сырдарьинскую область

Президент Шавкат Мирзиёев сегодня вновь посетил Сырдарьинскую область и непосредственно ознакомился с ремонтно-восстановительной работой на Сардобинском водохранилище.


Следует отметить, что данное гидросооружение было построено для подачи воды на посевные площади 6 районов Сырдарьинской и Джизакской областей. В настоящее время на месте паводка сформированы 2 бригады, на левом и правом берегах прорванной дамбы ведутся интенсивные работы. В этом процессе задействованы сотни квалифицированных специалистов и более тысячи единиц спецтехники. Доставлены большие валуны, бетонные блоки и плиты, а также другие строительные материалы, а перед дамбой возводится полукруглая барьерная стена. Для рабочих, инженеров и водителей созданы все условия, трудятся они круглосуточно.

 

Президент Шавкат Мирзиёев внимательно осмотрел проделанную работу и дал необходимые указания ответственным руководителям и специалистам.


Президент Шавкат Мирзиёев сегодня вновь посетил Сырдарьинскую область

Президент Шавкат Мирзиёев сегодня вновь посетил Сырдарьинскую область

Далее Президент посетил махаллю Кургантепа в Сардобинском районе. В этом поселении 530 домов, проживают 4200 человек. Оно первым столкнулось с наводнением в результате частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища, жители были оперативно эвакуированы в безопасные районы.


Благодаря масштабной работы, в которой задействованы большие силы и многочисленная техника, военнослужащие и сотрудники других служб, последствия стихийного бедствия ликвидированы, и люди начали возвращаться в свои дома.

 

Глава государства пообщался с жителями махалли, которые вернулись в родные места, и вошел в один из домов и справился о делах хозяев. Президент еще раз подчеркнул, что всем им будет оказана материальная и моральная поддержка, никто не останется без внимания и заботы.


Президент Шавкат Мирзиёев сегодня вновь посетил Сырдарьинскую область

Президент Шавкат Мирзиёев сегодня вновь посетил Сырдарьинскую область

Президент Шавкат Мирзиёев сегодня вновь посетил Сырдарьинскую область


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