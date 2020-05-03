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  • 3 май 2020 16:31
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В Намангане скончался 10-й пациент с коронавирусом

В Намангане скончался 10-й пациент с коронавирусом

В Намангане от осложнений, связанных с коронавирусом, скончался еще один пациент. Это десятый летальный исход в печальной статистике распространения пандемии в Узбекистане.

 

Как сообщает "Даракчи", 20 апреля этого года житель Намангана был доставлен в реанимацию в областной филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи с диагнозом "сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность".

 

Из-за сопутствующих заболеваний он находился на аппарате искусственного дыхания около двух недель. После экспресс-диагностики у пациента была диагностирована инфекция Covid-19.

 

Ранее мужчина (его возраст не сообщается - прим.ред.) находился под медицинским наблюдением с рядом диагнозов, таких как церебральный паралич, тяжелая вторичная анемия, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Помимо этого, пациент с ​​первой группой инвалидности был прикован к постели в течение 29 лет.

 

За время лечения пациента его ежедневное состояние контролировалось ведущими специалистами медицинских учреждений, специализирующихся в этой области в нашей стране, а также зарубежными врачами, в том числе китайскими.

 

Однако, несмотря на быстрые реанимационные процедуры, выполняемые пульмонологами, терапевтами, кардиологами, вирусологами, реаниматологами в соответствии со стандартами, пациент умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

 

Это уже 4-й по счету пациент с COVID-19, умерший в Намангане.


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