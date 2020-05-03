» » » В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища
﻿
  • 3 май 2020 16:28
  • 83

В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища

В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища

В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

 

"По факту произошедшего наводнения из-за прорыва 1 мая Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области возбуждено уголовное дело по статье 207 (должностная халатность) и статье 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

 

Проведение следственных действий по уголовному делу возложено на Службу государственной безопасности.

 

Напомним, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Вследствие этого населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб.

 

Из-за прорыва дамбы было эвакуировано около 70 тысяч человек, 56 – госпитализированы. В общей сложности медиками были осмотрены 17,3 тысячи человек.


Похожие статьи:
﻿
Из-за утечки воды на водохранилище эвакуировано свыше 11,5 тысячи человек (видео)

Из-за утечки воды на водохранилище эвакуировано свыше 11,5 тысячи человек (видео)

Новости Узбекистана
﻿
Сегодня утром произошла утечка воды из 6-ой дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарье

Сегодня утром произошла утечка воды из 6-ой дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарье

Новости Узбекистана
﻿
По факту смерти роженицы в Ферганской области возбуждено уголовное дело

По факту смерти роженицы в Ферганской области возбуждено уголовное дело

Новости Узбекистана
﻿
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в частном доме

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в частном доме

Новости Узбекистана
﻿
По факту гибели людей в бухарском автобусе возбуждено уголовное дело

По факту гибели людей в бухарском автобусе возбуждено уголовное дело

Новости Узбекистана / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика