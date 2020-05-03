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  • 3 май 2020 10:58
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В МЧС представили информацию о ситуации в Сардобе

В МЧС представили информацию о ситуации в Сардобе

В связи с прорывом дамбы 1 мая на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области, сотрудники МЧС совместно с представителями Национальной гвардии и МВД активно проводят поисково-спасательные работы в зоне подтопления.


Для восстановления дамбы водохранилища было задействовано в общей сложности 100 единиц грузовой техники для организации доставки камня и гравия.

 

Для проведения поисково-спасательной операции на воде и точной оценки обстановки, определения размера причиненного ущерба региональным управлением МЧС было задействовано 75 человек личного состава и 13 специальных моторных лодок, проведены спасательно-поисковые работы.

 

В ходе поисково-спасательных работ спасенные граждане перевозятся на моторных лодках в безопасные районы, после чего им оказывается медицинская и психологическая помощь.

 

По последним данным, всего в ходе поисково-спасательных работ, проведенных спасателями, от последствий наводнения было спасено 138 человек.

 

«До сих пор были спасены жизни десятков людей. Информации о гибели людей пока не поступало», - сказал руководитель пресс-службы МЧС Мурад Садыков.

 

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