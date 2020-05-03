В МЧС представили информацию о ситуации в Сардобе





Для восстановления дамбы водохранилища было задействовано в общей сложности 100 единиц грузовой техники для организации доставки камня и гравия.

Для проведения поисково-спасательной операции на воде и точной оценки обстановки, определения размера причиненного ущерба региональным управлением МЧС было задействовано 75 человек личного состава и 13 специальных моторных лодок, проведены спасательно-поисковые работы.

В ходе поисково-спасательных работ спасенные граждане перевозятся на моторных лодках в безопасные районы, после чего им оказывается медицинская и психологическая помощь.

По последним данным, всего в ходе поисково-спасательных работ, проведенных спасателями, от последствий наводнения было спасено 138 человек.

«До сих пор были спасены жизни десятков людей. Информации о гибели людей пока не поступало», - сказал руководитель пресс-службы МЧС Мурад Садыков.

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