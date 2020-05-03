На бирже прошли первые торги бензином АИ-80

С 1 мая нефтеперерабатывающие заводы начали реализовывать автомобильный бензин марки АИ-80 и дизельное топливо исключительно через биржевые торги, сообщает

В первый день на биржевые торги было выставлено свыше 14 тысяч тонн автомобильного бензина марки АИ-80, из которых реализовано 9,1 тысячи тонн или 65%. В торгах приняли участие нефтебазы "Узбекнефтегаза", автозаправочные станции и другие юридические лица, приобретающие автобензин для собственных нужд.

По итогам биржевых торгов средневзвешенная цена автомобильного бензина марки АИ-80 увеличилась на 0,1% относительно его стартовой стоимости и составила 3,8 миллиона сумов за тонну. При переводе на литр цена бензина АИ-80 составляет в среднем 2783-2949 сумов за литр (одна тонна бензина в среднем составляет около 1293-1350 литров).

При этом напомним, что цены, сформированные на бирже, не включают в себя сумму акцизного налога, затраты на отгрузку, транспортировку и иные расходы.

Биржевые котировки или средневзвешенные цены на товарные ресурсы, реализуемые через биржевые торги, определяются на еженедельной основе и публикуются на официальном сайте биржи каждый понедельник до 17:00.

Как сообщают СМИ, сегодня на некоторых заправках Ташкента начали продавать бензин марки АИ-80 по 3900 и 4000 сум.