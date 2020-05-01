Пояс, сохранивший жизнь солдату

Наш односельчанин Аъламжон-ота – участник Второй мировой войны. Тяжело было слушать его рассказы об этой кровопролитной битве, принесшей столько бед людям, заставившей страдать всю планету, уничтожившей города и села, унесшей жизни миллионов людей...

Когда молодой Аъламжон отправлялся на фронт, его мать дала ему собственноручно сшитый пояс и сказала: "Если пожелает Всевышний, этот пояс сохранит тебя от всех бед! Ты его никогда не снимай!”. Слова матери оказались пророческими: Аъламжон неоднократно встречался лицом к лицу со смертью, рядом с ним взрывались снаряды, проливалась кровь, над головой пролетали пули, он оставался под обстрелом с вражеских самолетов, был тяжело ранен, терял сознание, но в конце войны все же вернулся домой.



– Я всегда помнил напутствие матери и не снимал пояс, – начинал свой рассказ Аъламжон-ота. – Стояла суровая зима. Страшный холод. Окоп занесен снегом. Можно было запросто замерзнуть. Обе стороны ведут расчеты, готовятся к наступлению. Трясущихся от холода бойцов командиры буквально заставляют пить спирт. Поверьте, в ту зиму я остался жив только благодаря маминому поясу. Я накрывался им, завязав два конца на шее и два конца – у колен, спасаясь таким образом от холода...



Каждый раз, раскрывая ладони для молитвы, Аъламжон-ота говорил: "Пусть никогда не возвратятся те дни, и вы не увидите того, что видели мы, пусть всегда будут мир и спокойствие”. Обычно все пожилые люди говорят так, читая молитвы. Но слова "пусть вы не увидите того, что видели мы" Аъламжон-ота говорил особенно проникновенно, с глубокой горечью, со слезами на глазах, и казалось, что он вновь переживал все увиденное. Бывший воин отмечал: "Вы не знаете, и дай бог, чтобы не знали, сколько погибло людей, сколько их, безымянных, осталось на полях сражений, а какие это были парни...".



Каждый год Аъламжона-ота приглашали на мероприятия, проводимые по случаю Дня памяти и почестей, на которых он делился воспоминаниями, плакал, и вместе с ним плакали все присутствующие. Он говорил: "Мы плакали, а вы не плачьте, живите весело, хорошо учитесь, будьте достойными людьми, приносите пользу народу...".



Все больше и больше отдаляется от нас Вторая мировая война, но остаются в памяти причиненные ею боль и потери. Всему миру известно, как наш народ принял около миллиона эвакуированных людей, дал им кров, словно родных взял в семьи детей, делился последним куском хлеба. Именно в таких ситуациях проявляются духовные ценности, человечность, милосердие и благородство любого народа. "Пройдут годы, столетия, – говорил Ислам Каримов, – но в памяти нашего народа, многое повидавшего на своем веку и никогда не склонявшего голову перед врагом, навечно сохранятся светлые имена самоотверженных сынов и дочерей, не пожалевших своей жизни во имя свободы Родины, мирной и спокойной жизни".



Трудно назвать семью, которую не коснулась война, поэтому священным долгом являются сохранение памяти о миллионах людей, павших на полях сражений, проявление уважения к тем, кому посчастливилось вернуться с войны, ряды которых, к сожалению, становятся все реже...



Ныне предпринимаются попытки нарушить мирную жизнь людей, развязываются конфликты между народами, поэтому нам очень важно как можно больше и убедительнее говорить о ценности мира и спокойствия, призывать людей к бдительности. Эта работа не должна быть временной, а должна стать основой воспитания и пропаганды.



Прибывающие в нашу страну гости, туристы, официальные лица, участники научных конференций самой большой ценностью признают царящие здесь мир, толерантность, дружбу и согласие. Сегодня, когда во многих странах мира в связи с военными действиями, экономическим упадком люди вынуждены покидать свои дома и растет число беженцев, усиливается стремление увидеть места, где царит мир. И среди стран, где люди честно трудятся, где государство поддерживает народ, где каждый гражданин защищен законом независимо от пола, нации, вероисповедания и социальной принадлежности, есть и Узбекистан, который стремится к великому будущему.



В настоящее время, когда в мире усиливаются социально-политические конфликты, возрастает угроза терроризма, экстремизма, торговли людьми, наркотрафика, нам нужно не допустить проникновения данных преступлений, сохранить царящее в стране межнациональное и гражданское согласие, призывать всех к сохранению мира и спокойствия.



Не могу забыть случай, имевший место вскоре после возвращения на родину нашего соотечественника Собиржона-ота, волею судьбы на протяжении многих лет находившегося за рубежом и испытывавшего ностальгию по родным местам.



По возвращении Собиржон-ота пошел на расположенную недалеко от дома гору, где он в детстве ранней весной любовался пробившимися из-под снега первыми подснежниками. Каково было его удивление, когда он увидел, как на ней люди роют землю, грузят и отвозят к своим домам. "Эй, остановитесь! Что вы делаете? Ведь эта гора – свидетель прошлого, это место, где остались следы наших предков!", – закричал он, чем вызвал удивление у окружающих.



Об этом случае я рассказал ученым-историкам. Они предоставили весьма интересные сведения о возвышенностях, сардобах, мостах и других сооружениях на южных территориях страны, которые следует исследовать, и мне стало понятно, почему наш соотечественник пытался остановить тех самых землекопов. Как сказал поэт, Родина – это каждый листочек в саду, каждый камешек в роднике, сено на полях и каждая плитка на древнем здании. Во всем прошлом есть дух Родины, память предков, их сохранение – это долг нынешних поколений. Если мы будем уважительно относиться к прошлому, не будем забывать дошедшие до нас традиции, станем обогащать их новым содержанием и доносить до наших детей и внуков, внедрять в их сознание, мировоззрение, то мы укрепим ведущий к благоденствию мост духовности, соединяющий прошлое, настоящее и будущее народа.

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Ахмаджон МЕЛИБОЕВ,

член Республиканского общества пропагандистов

"Маърифат", журналист