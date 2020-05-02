Таксистам не разрешено возить людей — ГУБДД

Службам такси на данный момент не разрешено перевозить пассажиров. Об этом говорится в видеосюжете мультимедийного центра ГУБДД МВД Узбекистана.

«Автомобилям линейного такси, оказывающим услуги доставки, пока не разрешено перевозить людей, но некоторые водители в Ташкенте занимаются и доставкой, и перевозкой людей», — говорится в сюжете.

Инспектор ДПС Акбар Хакимов в ролике рассказывает, что 30 апреля на улице Махтумкули в Ташкенте был остановлен водитель Nexia. У него были документы, разрешающие оказывать услугу доставки, но в салоне был пассажир.

При этом информацию о том, что службы такси могут перевозить пассажиров в то время, когда разрешено пользоваться личным и служебным легковым транспортом (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00), накануне «Газете.uz» подтвердили в МВД. О возобновлении перевозки пассажиров 30 апреля сообщили сервисы MyTaxi и «Яндекс.Такси».

1 мая руководитель MyTaxi Акмаль Пайзиев написал, что разрешение на перевозку пассажиров на такси не распространяется. Об этом же сообщили таксисты, позвонившие в редакцию «Газеты.uz».

В сообщении Специальной республиканской комиссии, распространенном Министерством юстиции, а также Telegram-каналом Koronavirus info, говорится, что с 30 апреля в указанные периоды времени (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00) разрешено пользоваться личным и служебным легковым автотранспортом с пассажирами, а также велосипедами и мототранспортом — для поездок на работу и обратно, покупки товаров первой необходимости, лекарств, медицинских изделий и продуктов питания.