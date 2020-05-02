Узбекистан ждут на крупнейшей в мире ярмарке народного искусства

По информации Посольства Узбекистана в Вашингтоне, 30 апреля с.г. состоялась видеоконференция с почетным консулом Узбекистана в США Кэролом Лопез с резиденцией в г.Санта-Фе, штат Нью-Мексико, которая также входит в совет директоров самой крупной в мире ежегодной Международной ярмарки предметов народного искусства.

Узбекистан регулярно участвует в работе ежегодной ярмарки, которая объединяет более 150 ремесленников из 60 стран. В ходе трехдневной ярмарки приобретаются товары народного творчества на сумму порядка 3 миллиона долларов. Представители Узбекистана ежегодно становятся фаворитами, реализуя свою продукцию на сумму от 250 до 500 тыс. долл.

Как сообщает наша дипмиссия, в ходе встречи с американской стороной обсуждены вопросы поддержки отечественного ремесленничества путем содействия в создании электронных платформ торговли продукций из Узбекистана, а также наращивания торгово-экономического сотрудничества республики с компаниями штата Нью-Мексико.

В свою очередь, К.Лопез поддержала инициативу Посольства об учреждении веб-сайта с функцией онлайн продаж товаров из Узбекистана и заверила, что совместно с американскими экспертами и местными предпринимателями рассмотрит вопрос налаживания экспорта узбекских товаров в США.

В завершение, К.Лопез выразила просьбу передать ее видео обращение со словами поддержки всем ремесленникам Узбекистана.