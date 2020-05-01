» » » Число случаев коронавируса В Узбекистане составило 2086. В Самарканде - 93
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  • 1 май 2020 23:35
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Число случаев коронавируса В Узбекистане составило 2086. В Самарканде - 93

Число случаев коронавируса В Узбекистане составило 2086. В Самарканде - 93

По состоянию на 1 мая 2020 года 23:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2086. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Всего за сегодня было сообщено о 47 новых случаях коронавируса. Напомним, вчера было объявлено о 37 заболевших.

 

Министерство здравоохранения опубликовало очередную статистику по регионам. Из нее следует, что число заболевших в Самаркандской области на 23:00 1 мая 2020 года составляет 93, число выздоровевших 22. Таким образом на лечении в Самарканде находятся 71 пациент.

 

Число случаев коронавируса В Узбекистане составило 2086. В Самарканде - 93

Всего по Узбекистану число выздоровевших на данный момент составляет 1212 человек. Таким образом, на лечении находится 874 человека. Девять человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией.


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