Число случаев коронавируса В Узбекистане составило 2086. В Самарканде - 93

По состоянию на 1
мая 2020 года 23:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной
инфекцией составляет 2086. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения.
Всего за сегодня было сообщено о 47 новых случаях
коронавируса. Напомним, вчера было объявлено о 37 заболевших.
Министерство здравоохранения опубликовало очередную
статистику по регионам. Из нее следует, что число заболевших в Самаркандской
области на 23:00 1 мая 2020 года составляет 93, число выздоровевших 22. Таким
образом на лечении в Самарканде находятся 71 пациент.
Всего по Узбекистану число выздоровевших на данный
момент составляет 1212 человек. Таким образом, на лечении находится 874
человека. Девять человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией.