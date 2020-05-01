Селевой поток в Заамине унес жизни двух детей

gazeta.uz со ссылкой на сообщение пресс-службы областного УВД.
По данным ведомства, жертвами сходя селя стали Т. Г. (2006 года рождения) и ее младший брат Т. Ф. (2011), которые выходили в магазин. Тело мальчика было найдено на берегу реки, а девочка без сознания была доставлена в районное медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась.
В социальных сетях также распространилось видео, на котором видно, как селевой поток в Шараф-Рашидовском районе уносит несколько голов крупного рогатого скота.