Селевой поток в Заамине унес жизни двух детей

Двух детей унесло селевым потоком в поселке Ширин Зааминского района Джизакской области, сообщает

По данным ведомства, жертвами сходя селя стали Т. Г. (2006 года рождения) и ее младший брат Т. Ф. (2011), которые выходили в магазин. Тело мальчика было найдено на берегу реки, а девочка без сознания была доставлена в районное медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

В социальных сетях также распространилось видео, на котором видно, как селевой поток в Шараф-Рашидовском районе уносит несколько голов крупного рогатого скота.