«Ни один руководитель не уйдет, пока ситуация не улучшится» — президент





Как сообщила пресс-служба президента, Шавкат Мирзиёев посетил дамбу и осмотрел место прорыва, который произошел после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая. Населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб. Затоплены жилые дома и другие объекты. Эвакуированные жители были размещены в школах, колледжах и медучреждениях. Часть пострадавших приняли к себе жители других махаллей.

Шавкат Мирзиёев встретился с эвакуированными людьми в Акалтынском районе и отметил, что всем пострадавшим будет уделено особое внимание, они будут обеспечены жильем и продовольствием.

«Это испытание, которое никто не ожидал. Первым нашим действием стала эвакуация людей в безопасные места. Важнее всего — отсутствие жертв. Прошу аксакалов, председателей и инспекторов махаллей: нам следует разместить в домах, палатках, обеспечить едой всех людей, махаллю за махаллей. Мобилизуем все силы и средства. Ни один руководитель во главе со мной не уйдет, пока ситуация не улучшится. Нам надо вытерпеть, выдержать, каким бы тяжелым ни было бремя», — сказал Шавкат Мирзиёев (часть цитаты — по сюжету «Узбекистан 24»).

«Ни один человек не останется без внимания. Организуем места [для проживания] и условия, начнем строительство… Сегодня вечером я приду на встречу с вами — обсудим сегодняшние данные и завтрашние планы», — сказал президент.

В оперативных мероприятиях задействованы силы и средства МЧС, Министерства водного хозяйства, строительно-ремонтных организаций, органов правопорядка и других служб. К эвакуации населения и оснащению хозяйственных объектов привлечены также личный состав и спецтехника Минобороны. управления МВД и Национальной гвардии по Сырдарьинской и Джизакской областям задействованы в эвакуации и обеспечении порядка.

В настоящее время утечка воды прекратилась. Прорвавшийся поток воды направлен в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.

«Ситуация находится под личным контролем президента. Глава государства все еще находится в Сырдарьинской области», — говорится в сообщении пресс-службы.









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