Синоптики рассказали о погоде на май

Погода в начале мая в этом году будет напоминать погоду конца апреля, сообщили синоптики.

Уже сегодня на юго-западные районы Узбекистана через Туркменистан вновь начался вынос влажной воздушной массы, на этот раз с южных районов Каспийского моря.

2 мая по Каракалпакстану, Хорезмской области ожидается погода без осадков. По Бухарской, Навоийской областям дожди прекратятся к утру и днем уже будет светить солнце. По остальной территории сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы.

3 мая по республике, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областей, местами возможен дождь, гроза.

С 4 мая ситуация повторяется, вновь ожидается вынос новой порции влажной воздушной массы на юго-западные районы, а затем эта влага распространится на всю территорию республики.

4 мая по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской областям, а 5-6 мая по всем областям республики местами возможны дожди и грозы. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области осадков в эти дни не ожидается.

Температура 1-6 мая будет в пределах 23-28°, при дожде 20-25°.

С 7 мая и до конца первой декады месяца по республике ожидается погода без осадков, температура воздуха будет расти и к концу декады воздух прогреется до 29-32°.

Во второй и третьей декадах мая ожидается колебание температуры от 30-35° до 22-27°. В отдельные дни местами возможны кратковременные грозовые дожди.