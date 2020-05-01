Мадаминов: "Узбекистан прошел пик и плато по COVID-19. Сейчас наблюдаем спад"

В Узбекистане по решению специальной комиссии по борьбе с коронавирусом постепенно снимаются ограничения в отдельных регионах и касающихся конкретных мер. Там, где ситуация с заболевшими стабилизировалась, начали работать предприятия и транспорт.
В Ташкенте в утренние и вечерние часы для поездок в магазин или на работу разрешили пользоваться личным транспортом, а горожанам - совершать прогулки, но при соблюдении дистанции и мер предосторожности.
В то же время авиасообщение с другими странами не планируется возобновлять раньше, чем 30 июня.
По мнению эксперта, все эти шаги вполне оправданы и каждое решение оценивается исходя из конкретной эпидемобстановки, пишет Sputnik Узбекистан.
Инфекционист добавил, что сохранение внешних запретов на перелеты связано с разнородностью международной обстановки, ведь в разных странах ситуация отличается - где-то пик еще не пройдет. Но, заметил он, если обстановка будет меняться. возможно сроки открытия воздушных гаваней могут пересмотреть.
По данным на вечер 30 апреля в Узбекистане зафиксировано 2039 случаев заражения коронавирусом, более половины - 1133 пациента - уже выписаны из клиник.