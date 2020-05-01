Из-за утечки воды на водохранилище эвакуировано свыше 11,5 тысячи человек (видео)





По данным МЧС, в основном пострадали посевные площади. Жители ряда населенных пунктов, расположенных рядом с водохранилищем, эвакуированы в Мирзаабадский район. В частности, были организованно вывезены 11598 жителей махаллей «Кургантепа», «Дустлик» и «Юртдош».

Кроме того, планируется эвакуация жильцов, проживающих в махалле «Куйтош», «Ота юрт» и «Бирлик», находящиеся под угрозой подтопления.

В настоящее время начат вывоз населения из махалли «Абдуалим» из Акалтынского района.

На месте происшествия находятся премьер-министр Абдулла Арипов, руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и других организаций.

В работе задействованы 430 сотрудников личного состава и 5 автотехники из УЧС Сырдарьинской области, 120 сотрудников личного состава и 6 автотехники из УЧС Джизакской области и другие.









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