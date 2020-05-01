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  • 1 май 2020 11:48
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Из-за утечки воды на водохранилище эвакуировано свыше 11,5 тысячи человек (видео)

Из-за утечки воды на водохранилище эвакуировано свыше 11,5 тысячи человек (видео)

Как мы сообщали ранее, 1 мая около 5:55 произошла утечка воды из шестой пикетной стены дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе.


По данным МЧС, в основном пострадали посевные площади. Жители ряда населенных пунктов, расположенных рядом с водохранилищем, эвакуированы в Мирзаабадский район. В частности, были организованно вывезены 11598 жителей махаллей «Кургантепа», «Дустлик» и «Юртдош».

 

Кроме того, планируется эвакуация жильцов, проживающих в махалле «Куйтош», «Ота юрт» и «Бирлик», находящиеся под угрозой подтопления.

 

В настоящее время начат вывоз населения из махалли «Абдуалим» из Акалтынского района.

 

На месте происшествия находятся премьер-министр Абдулла Арипов, руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и других организаций.

 

В работе задействованы 430 сотрудников личного состава и 5 автотехники из УЧС Сырдарьинской области, 120 сотрудников личного состава и 6 автотехники из УЧС Джизакской области и другие.



 

ИСТОЧНИК


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