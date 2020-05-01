Uzbekistan Airways: информация об отмене рейсов до 30 июня не соответствует действительности

Авиакомпания Uzbekistan Airways заявила, что информация об отмене рейсов до 30 июня не соответствует действительности, сообщает Podrobno.uz

"Ранее в СМИ появилась информация о том, что авиакомпания Uzbekistan Airways отменила рейсы до 30 июня 2020 года, в связи с продлением или окончанием срока карантина, что не соответствует действительности. Сообщаем вам о том, что в связи с мировой пандемией авиакомпания приостановила продажу авиабилетов на рейсы в период до 30 июня 2020 года", – говорится в сообщении авиаперевозчика.

По данным Uzbekistan Airways, было принято решение только о приостановлении продаж авиабилетов, которое не говорит о том, что карантин будет продлен до 30 июня.

"О сроках окончания карантина и восстановления авиасообщения пока ничего неизвестно. Если карантинные меры снимут раньше 30 июня и авиасообщение будет восстановлено, продажа билетов будет также возобновлена", – подчеркнули в авиакомпании.

Сейчас пассажиры Uzbekistan Airways имеют возможность:

– производить возврат денежных средств по неиспользованным авиабилетам без взимания сборов;

– производить единоразовое бесплатное изменение даты вылета после возобновления рейсов в пределах срока действия авиабилета;

– производить замену маршрута (в случае если тариф и сборы по оформленному авиабилету отличаются, в обязательном порядке производится перерасчет до действующего уровня тарифа и сборов), а также изменение порядка очередности пунктов вылета и прилета, но только путем переоформления авиабилета с обязательным условием добора разницы в уровнях аэропортовых сборов, в случаях их увеличения.

"На даты после 30 июня можно приобретать билеты – в случае продления карантинных ограничений, будет осуществлен возврат средств", – отметили в авиакомпании.

Авиасообщение в Узбекистане было полностью прекращено с 30 марта. Ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции, введенные Специальной республиканской комиссией на срок до 20 апреля, были продлены до 10 мая.