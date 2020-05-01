Сегодня утром произошла утечка воды из 6-ой дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарье

Часть населения, проживающего возле Сардобинского водохранилища, была эвакуирована. Причина – утечка воды в дамбе водохранилища, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МЧС.

"1 мая в 5.55 утра произошла утечка в дамбе водохранилища. В результате вода попала в поселок Кургантепа в Сардобинском районе", – отметили в МЧС

Никто из местных жителей в результате утечки воды не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты, устанавливая масштабы нанесенного ущерба. Эвакуация населения из близлежащих к водохранилищу районов продолжается

Водохранилище было возведено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды. Его строительство было начато в 2010 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала.

Недавно возле водохранилища началось строительство нового гидроэлектростанции.