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  • 1 май 2020 10:06
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Сегодня утром произошла утечка воды из 6-ой дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарье

Сегодня утром произошла утечка воды из 6-ой дамбы Сардобинского водохранилища в СырдарьеЧасть населения, проживающего возле Сардобинского водохранилища, была эвакуирована. Причина – утечка воды в дамбе водохранилища, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МЧС.

 

"1 мая в 5.55 утра произошла утечка в дамбе водохранилища. В результате вода попала в поселок Кургантепа в Сардобинском районе", – отметили в МЧС

 

Никто из местных жителей в результате утечки воды не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты, устанавливая масштабы нанесенного ущерба. Эвакуация населения из близлежащих к водохранилищу районов продолжается

 

Водохранилище было возведено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды. Его строительство было начато в 2010 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала.

 

Недавно возле водохранилища началось строительство нового гидроэлектростанции.


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