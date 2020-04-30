ГЦТ: В этом году тестовые задания для абитуриентов будут упрощены

Для того, чтобы абитуриенты быстрее понимали тестовые задания, развивали свои навыки мышления, тестовые задания теперь будут представлять собой тексты с рисунками, в том числе и по иностранным языкам.

Это означает, что выполнить задание станет гораздо проще.

Также будет увеличено число тестовых заданий с рисунками по биологии и химии. Продолжается процесс увеличения количества теоретических вопросов и создания тестовых заданий по лабораторной работе в структуре тестовых заданий по предмету химия.⠀

Кроме того, предпринимаются усилия по увеличению количества художественных произведений, рекомендованных к самостоятельному чтению по родному языку и литературе, а также тестовых заданий с рисунками для раскрытия тем.

Работа по упрощению проводится также и по предмету физика:

• количество тестовых заданий на первом уровне сложности (самом легком) увеличится с 6 до 10;

• увеличится доля теоретических тестовых заданий в общем объеме тестовых заданий;

• для удобства абитуриентов разработана «Таблица постоянных физических величин», которая предоставляется в процессе тестирования.

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