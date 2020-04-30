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  • 30 апрель 2020 12:20
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Наращивание заготовки сельскохозяйственной продукции – важнейший вопрос на сегодня

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 29 апреля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам гарантированного обеспечения населения основными видами продуктов питания и сохранения стабильности цен в период пандемии.

 

Наращивание заготовки сельскохозяйственной продукции – важнейший вопрос на сегодня

 

На мировом рынке наблюдается снижение цен на нефть, хлопок, газ, электроэнергию, и рост на продовольственные товары. Многие страны ввели ограничения на экспорт муки, пшеницы, риса, масла, картофеля и другой продукции.

 

В связи с этим, важнейшим вопросом на сегодня является наращивание заготовки сельхозтоваров. В Узбекистане принимаются меры по выращиванию 2-3 урожаев на орошаемых площадях и рекультивации выведенных из оборота земель. Расширяются мощности хранения и производства продукции.

 

Наращивание заготовки сельскохозяйственной продукции – важнейший вопрос на сегодня

 

На совещании обсуждены вопросы наращивания промышленной переработки сельхозпродукции.

Отмечалось, что объем импорта молочной продукции перевалил за 70 миллионов долларов, завозятся даже майонез, томатная паста, консервированная кукуруза и зеленый горошек, производство которых с полным циклом возможно и у нас в стране. Уровень переработки молока в Хорезмской, Наманганской, Сурхандарьинской областях не достигает и 10 процентов.

 

Компании «Узбекозиковкатхолдинг» поручено увеличить объемы производства импортозамещающей продукции и экспорта товаров на основе переработки фруктов. Определены задачи по выведению превысившего внутренний спрос объема фруктов и овощей на внешний рынок.

  

Коронавирусная пандемия позволила выявить ошибки, допущенные во многих вопросах, в том числе касательно деятельности дехканских рынков. В связи с этим подчеркнута необходимость пересмотра действующих стандартов, отмены требований государственного присутствия в их деятельности и организации современных рынков с участием частного сектора.


 Наращивание заготовки сельскохозяйственной продукции – важнейший вопрос на сегодня


Серьезные недостатки обнаружены и в формировании стратегических резервов. Не созданы резервы по 5 видам продукции. А запасов пшеницы, напротив, организовано в 5 раз больше необходимого.

 

Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено критически пересмотреть номенклатуру и объемы стратегических запасов, создать новую систему резервирования.

 

Уза


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