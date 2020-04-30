 Наращивание заготовки сельскохозяйственной продукции – важнейший вопрос на сегодня

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 29 апреля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам гарантированного обеспечения населения основными видами продуктов питания и сохранения стабильности цен в период пандемии.

На мировом рынке наблюдается снижение цен на нефть, хлопок, газ, электроэнергию, и рост на продовольственные товары. Многие страны ввели ограничения на экспорт муки, пшеницы, риса, масла, картофеля и другой продукции.

В связи с этим, важнейшим вопросом на сегодня является наращивание заготовки сельхозтоваров. В Узбекистане принимаются меры по выращиванию 2-3 урожаев на орошаемых площадях и рекультивации выведенных из оборота земель. Расширяются мощности хранения и производства продукции.

На совещании обсуждены вопросы наращивания промышленной переработки сельхозпродукции.

Отмечалось, что объем импорта молочной продукции перевалил за 70 миллионов долларов, завозятся даже майонез, томатная паста, консервированная кукуруза и зеленый горошек, производство которых с полным циклом возможно и у нас в стране. Уровень переработки молока в Хорезмской, Наманганской, Сурхандарьинской областях не достигает и 10 процентов.

Компании «Узбекозиковкатхолдинг» поручено увеличить объемы производства импортозамещающей продукции и экспорта товаров на основе переработки фруктов. Определены задачи по выведению превысившего внутренний спрос объема фруктов и овощей на внешний рынок.

Коронавирусная пандемия позволила выявить ошибки, допущенные во многих вопросах, в том числе касательно деятельности дехканских рынков. В связи с этим подчеркнута необходимость пересмотра действующих стандартов, отмены требований государственного присутствия в их деятельности и организации современных рынков с участием частного сектора.









Серьезные недостатки обнаружены и в формировании стратегических резервов. Не созданы резервы по 5 видам продукции. А запасов пшеницы, напротив, организовано в 5 раз больше необходимого.

Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено критически пересмотреть номенклатуру и объемы стратегических запасов, создать новую систему резервирования.

Уза