Узгидромет объявил штормовое предупреждение

На территорию Узбекистана 1−2 мая через Туркменистан осуществится вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над южными районами Каспийского моря, сообщил Узгидромет.

По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской областям во второй половине дня 1 мая ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, по остальной территории республики — к вечеру дождь, местами сильный, возможна гроза. По Каракалпакстану, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям — без осадков.

В субботу по республике пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы, по Бухарской, Навоийской областям — ночью и утром дождь, местами сильный, возможна гроза. По Каракалпакстану, Хорезмской области — без осадков.

Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами возможны порывы до 23−28 м/с. В эти дни по предгорным и горным районам республики селеопасно.