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  • 30 апрель 2020 1:32
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В Узбекистане скончался еще один пациент с коронавирусом

В Узбекистане скончался еще один пациент с коронавирусом

В Узбекистане зафиксирован девятый случай смерти пациента с коронавирусом, сообщает Podrobno.uz.

 

"15 апреля 61-летний столичный житель был помещен в Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт). После экспресс-диагностики у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция", – сообщили в Минздраве.

 

У пациента был диагностирован ряд заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, двусторонняя бронхопневмония, острая почечная недостаточность, гипертония. В течение 14 дней мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

 

29 апреля, пациент умер от острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной недостаточности и сердечной недостаточности.


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