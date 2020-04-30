В Узбекистане скончался еще один пациент с коронавирусом

Podrobno.uz.
"15 апреля 61-летний столичный житель был помещен в Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт). После экспресс-диагностики у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция", – сообщили в Минздраве.
У пациента был диагностирован ряд заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, двусторонняя бронхопневмония, острая почечная недостаточность, гипертония. В течение 14 дней мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
29 апреля, пациент умер от острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной недостаточности и сердечной недостаточности.