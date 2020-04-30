В Узбекистане скончался еще один пациент с коронавирусом

В Узбекистане зафиксирован девятый случай смерти пациента с коронавирусом, сообщает Podrobno.uz

"15 апреля 61-летний столичный житель был помещен в Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт). После экспресс-диагностики у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция", – сообщили в Минздраве.

У пациента был диагностирован ряд заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, двусторонняя бронхопневмония, острая почечная недостаточность, гипертония. В течение 14 дней мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

29 апреля, пациент умер от острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной недостаточности и сердечной недостаточности.