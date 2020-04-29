Фермерам и дехканам разрешат передвигаться между регионами

Шавкат Мирзиёев поручил разрешить дехканам и фермерам передвигаться между областями и городами. МВД будет встречать их автомобили на постах и сопровождать до ярмарок и пунктов торговли. Президент заявил, что по мере улучшения ситуации после 10 мая продолжится поэтапное смягчение карантина.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 апреля провел видеоселекторное совещание по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, обеспечения населения продуктами питания и сохранения стабильности цен. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Для предотвращения потерь поспевшей сельскохозяйственной продукции, а также в ответ на запросы населения глава государства поручил разрешить осуществление межобластных и междугородных перевозок для доставки и продажи выращенной фермерами и дехканами плодоовощной и бахчевой продукции.





МВД должно обеспечить встречу автотранспортных средств дехкан и фермерских хозяйств на межрегиональных постах и их организованное сопровождение к ярмаркам и пунктам торговли.

Государственному налоговому комитета, Генеральной прокуратуре и МВД поручено ориентировать доставляемую для продажи сельхозпродукцию на торговые площадки, ярмарки, рынки и махалли, исходя из запросов и потребностей населения.

«По мере улучшения ситуации мы еще более уверенно продолжим работу по поэтапному смягчению карантинного режима после 10 мая. Однако повторюсь, что повсеместное соблюдение санитарных требований должно быть первостепенной задаче», — цитирует Шавката Мирзиёев телеканал «Узбекистан 24».

По словам президента, Узбекистан за минувшее время накопил важный опыт по противодействию пандемии. Теперь необходимо эффективно использовать этот опыт для профилактики и противодействия инфекционным заболеваниям, строгого соблюдения санитарно-гигиенических правил и повышения медицинской культуры в целом, сказал он.

Ранее мы писали, что глава государства назвал целесообразным постепенно смягчить ограничения по использованию личного автотранспорта. Пользоваться автомобилями планируется разрешить утром — с 7:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00.

Кроме того, родителям планируется разрешить гулять с детьми возле дома с условием строгого соблюдения мер безопасности.