» » » Официально: Узбекистанцам разрешили пользоваться своими автомобилями с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00
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  • 30 апрель 2020 0:12
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Официально: Узбекистанцам разрешили пользоваться своими автомобилями с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00

Официально: Узбекистанцам разрешили пользоваться своими автомобилями с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00

Специальная республиканская комиссия по поручению президента Узбекистана приняла решение, которым с 6:00 30 апреля смягчаются некоторые карантинные ограничения, сообщило Министерство юстиции.

 

Согласно решению, с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 разрешено пользоваться личным и служебным легковым автотранспортом с пассажирами, а также велосипедами и мототранспортом для поездок на работу и обратно, а также для покупки товаров первой необходимости, лекарств, медицинских изделий и продуктов питания.

 

В городах и районах гражданам разрешено совершать прогулки в непосредственной близости от многоэтажных домов и во внутренних дворах с условием ношения масок соблюдением дистанции с другими людьми в 2 метра. При этом дети в возрасте до 14 лет должны совершать прогулки в сопровождении взрослых.

 

Руководителям и профессорско-преподавательскому составу вузов и научно-исследовательских институтов разрешено возобновить научную работу в лабораториях и кафедрах.

 

Кроме того, допускается передвижение между городами, районами и областями, а также въезд и выезд из Ташкента всех видов личного и служебного легкового транспорта юридических и физических лиц, занимающихся выращиванием сельхозпродукции. При этом органы внутренних дел должны оказывать им содействие в быстрой доставке продукции до нужного адреса по удобным маршрутам.

 

В сообщении подчеркивается, что граждане обязаны соблюдать санитарно-гигиенические правила, ранее установленные спецкомиссией, при посещении общественных мест, рынков и торговых комплексов, а также при пользовании автотранспортом.


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