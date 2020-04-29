Uzbekistan Airways: авиасообщение с другими странами не возобновят до 30 июня

Узбекистан не возобновит авиасообщение с другими странами до 30 июня.

Как сообщил руководитель пресс-службы Uzbekistan airways Хабибулло Набиев, Узбекистан не возобновит авиасообщение с другими зарубежными странами до 30 июня для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом пишет kun.uz.

При этом будут осуществляться чартерные рейсы согласно межправительственным соглашениям.

Напомним, что с 30 марта все аэропорты Узбекистана приостановили свою работу. Авиасообщение было прекращено. Тогда в сообщении специальной комиссии говорилось, что авиасообщение прекращено до 20 апреля.

Руководитель пресс-службы министерства транспорта Навруз Ашурматов отметил, что окончательное решение об открытие аэропортов и возобновление авиасообщение примет специальная комиссия.