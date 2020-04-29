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  • 29 апрель 2020 17:49
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Uzbekistan Airways: авиасообщение с другими странами не возобновят до 30 июня

Uzbekistan Airways: авиасообщение с другими странами не возобновят до 30 июня

Узбекистан не возобновит авиасообщение с другими странами до 30 июня.

 

Как сообщил руководитель пресс-службы Uzbekistan airways Хабибулло Набиев, Узбекистан не возобновит авиасообщение с другими зарубежными странами до 30 июня для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом пишет kun.uz.

 

При этом будут осуществляться чартерные рейсы согласно межправительственным соглашениям.

 

Напомним, что с 30 марта все аэропорты Узбекистана приостановили свою работу. Авиасообщение было прекращено. Тогда в сообщении специальной комиссии говорилось, что авиасообщение прекращено до 20 апреля.

 

Руководитель пресс-службы министерства транспорта Навруз Ашурматов отметил, что окончательное решение об открытие аэропортов и возобновление авиасообщение примет специальная комиссия.


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