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  • 29 апрель 2020 14:51
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Вывозной рейс Ташкент-Москва вылетел с гражданами России

Вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел из Ташкента в Москву с 174 россиянами на борту, сообщил РИА Новости представитель Консульского отдела посольства РФ в Узбекистане.

 

Вывозной рейс Ташкент-Москва вылетел с гражданами России

 

"Вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел 29 апреля из Ташкента в Москву в 6.32 (4.32 мск). На борту – 174 гражданина России", - сказал представитель посольства.

 

Изначально вылет рейса № SDM4602 Ташкент-Москва был запланирован на 29 апреля 2020 года в 2.45.

 

Перелет стал возможным только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, отмечается в сообщении.

 

По данным Консульского отдела посольства РФ в Узбекистане, этим рейсом также могли воспользоваться жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской областей и Чувашской Республики.

 

 Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

 

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.


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