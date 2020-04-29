Национальному домену Республики Узбекистан .UZ исполняется 25 лет!

Точка .UZ. Узнет. Узбекский сегмент интернета. По разному его называют и по-разному к нему относятся. Признают, несомненно. Сейчас это значимая величина. А официальное, кстати, название - «.UZ - Национальный домен верхнего уровня Республики Узбекистан»

В 1995 году Республика получила подтверждение от ICANN (международная некоммерческая организация по управлению доменными именами и IP-адресами) на владение и самостоятельную регуляцию процессов в узбекском сегменте интернет. В сложное время государство прозорливо посчитало, что в интернет пространстве не менее важен порядок и соблюдение законов, как и в гражданском обществе. Были, конечно и псевдо-эксперты, и «друзья», обещающие инвестиции и моментальное развитие в обмен на «доверительное управление». Однако правительство сделало ставку на суверенитет и в виртуальном пространстве, и на развитие сегмента собственными силами.

Государственные органы имеют официальные веб-сайты, поддерживая актуальность информации на них.

Государственные услуги являются частью электронного правительства и трафик бесплатен для граждан. Планируются к запуску проекты электронного здравоохранения и электронного парламента. Круглые сутки принимает обращения граждан виртуальная приёмная Президента.

Несмотря на постепенные изменения, собственный контент достаточно динамично развивается. Есть множество новостных сайтов. Вынужденный карантин 2020 года дал резкий старт многим онлайн магазинам, а транзакции через сеть побили исторические рекорды в несколько раз.

Точка обмена трафиком TAS-IX позволила удешевить использование местного контента и «тяжелый» (фильмы, игры, музыка, видеоролики) трафик часто загружается отсюда. Бизнес и частные университеты делают ставку на заказы через интернет и удалённое образование.

24 организации на сегодня в Узбекистане предлагают регистрацию доменных имён. Регуляцией доменных имён и адресного пространства занимается Единый интегратор UZINFOCOM, участник ICANN, APTLD и RIPE NCC – организаций по регуляции доменных имён и IP- адресам по миру, Европе и Азиатско-тихоокеанскому региону. Конференция APTLD74 принимала в Ташкенте и Самарканде участников из 48 стран осенью 2017 года. Internet Governance Forum собрал в Ташкенте участников со всего мира в 2018 году. Конференция RIPE NCC планировалась к проведению в Ташкенте на 29 апреля 2020 года, но перенесена на другое время. Также UZINFOCOM отправил заявку на проведение конференции ICANN в Узбекистане. Данные мероприятия, кроме своей исторической важности, оказались интересны с неожиданного ракурса – опыт администрирования интернета в Узбекистане оказался интересным и востребованным и для других стран, особенно соседних.

Законодательно запрещен киберсквоттинг ((англ. cybersquatting) — регистрация доменных имён, содержащих торговую марку, принадлежащую другому лицу с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования), а законные технически способы перехвата доменов тщательно отслеживаются администратором зоны.

Регулятор упреждает перехват доменов, например, используя услугу redemption period, не позволяющую «увести» домен у администратора сразу по окончании срока регистрации.

В настоящее время количество зарегистрированных доменов приближается к 80 тысячам и предполагается активный рост осенью 2020 года, связанный с активизацией бизнес-среды.

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