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  • 29 апрель 2020 12:55
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Банки Узбекистана снижают курс доллара

Банки Узбекистана снижают курс доллараБанки Узбекистана 29 апреля начали снижать курс доллара. Реакция коммерческих банков вызвана понижением курса, опубликованного Центральным банком, сообщает Podrobno.uz.

 

По сравнению с прошедшей неделей доллар упал всего на 7 сумов 49 тийинов, но это первое понижение его курса по отношению к суму за последние недели. С 28 апреля, по данным Центробанка, 1 доллар стоит 10 130 сумов. Курс определен на основании торгов на Узбекской валютной бирже, где доллар подешевел до 10 131 сума.

 

Коммерческие банки, покупавшие доллар в начале недели по 10 180-10 190 сумов и продававшие по 10 200 сумов, уже пересмотрели курс. Предлагается покупка за 10 050 сумов, продажа — за 10 150 сумов.

 

Ранее Центральный банк заявил, что не намерен вмешиваться в рост курса, чтобы не допускать рыночной корректировки. Регулятор также сообщил, что не станет вводить ограничений на куплю-продажу долларов, хотя коммерческие банки могут прибегнуть к таким мерам по собственной инициативе. Для удовлетворения спроса населения на наличные доллары завезена валюта из США.


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