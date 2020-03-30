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  • 29 апрель 2020 9:45
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На постах запустили цифровую проверку подлинности стикеров, разрешающих езду во время карантина

На постах запустили цифровую проверку подлинности стикеров, разрешающих езду на автомобилях во время карантина, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МВД.

 

На постах запустили цифровую проверку подлинности стикеров, разрешающих езду во время карантина

 

Напомним, что в Узбекистане с 25 апреля разрешили работать в условиях карантина строительным рынкам, автосервисам, крупным непродовольственным магазинам и ряду других сфер деятельности. Это вызвало кратное увеличение числа машин на дорогах. Для того, чтобы предотвратить очереди на блокпостах, была запушена цифровая проверка стикеров.

 

"Сотрудникам, ведущим свою службу на мобильных постах, на их мобильные телефоны была установлена специальная программа. С помощью этой программы можно моментально проверить стикер каждого авто, достаточно только ввести государственный номерной знак машины, подъехавшей к посту", – отметил начальник Информационной службы УБДД ГУВД Ташкентской области Рустам Аскаров.

 

Данная программа содействует обеспечению эпидемиологической безопасности, ведь теперь водителю и инспектору нет необходимости обмениваться бумажными документами для проверки стикеров.


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