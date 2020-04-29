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  • 29 апрель 2020 9:41
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Пентагон выложил видео с НЛО

Пентагон опубликовал три коротких видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые были сняты с помощью инфракрасной камеры на борту самолета. 

 

Пентагон выложил видео с НЛО

 

Военно-морские силы США подтвердили подлинность записей, передает  Даракчи. Уз со ссылкой на CBS News.

На видео слышны голоса солдат, которые комментируют скорость объектов, а один из очевидцев заявляет, что объектом может быть дрон.

 

Добавим, до 2012 года Пентагон поддерживал программу The Advanced Aviation Threat Identification Program, в рамках которой исследовались подобные инциденты. Все данные по этой программе засекречены.


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