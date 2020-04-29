Пентагон выложил видео с НЛО

Пентагон опубликовал три коротких видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые были сняты с помощью инфракрасной камеры на борту самолета.

Военно-морские силы США подтвердили подлинность записей, передает Даракчи. Уз со ссылкой на CBS News.

На видео слышны голоса солдат, которые комментируют скорость объектов, а один из очевидцев заявляет, что объектом может быть дрон.

Добавим, до 2012 года Пентагон поддерживал программу The Advanced Aviation Threat Identification Program, в рамках которой исследовались подобные инциденты. Все данные по этой программе засекречены.