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  • 29 апрель 2020 9:29
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С пожеланиями мира и благополучия

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Бухарскую область посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда.

 

С пожеланиями мира и благополучия

 

Прочитана молитва с просьбой ко Всевышнему о ниспослании мира и спокойствия нашему народу, защите страны от различных невзгод.

 

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ситуацией в Каракульском и Алатском районах, совершив облет на вертолете.

 

С пожеланиями мира и благополучия

 

В райцентре Алата состоялась встреча с местными жителями и активом.

Глава государства с сожалением отметил, что вчерашний шторм стал непредвиденным и прежде не наблюдавшимся бедствием, негативно сказавшимся на жизни людей, деятельности сельскохозяйственной и других сфер.

 

С пожеланиями мира и благополучия

 

Наш народ, сплотившись, преодолел множество таких испытаний. И в этот раз будут приняты необходимые меры, последствия стихии будут быстро ликвидированы. Самое важное, если не будем падать духом и действовать вместе, выйдем из этих трудностей сильными, отметил Президент.

 

С пожеланиями мира и благополучия

 

В Бухарском международном аэропорту министерствам и ведомствам даны поручения по устранению последствий стихийного бедствия, поддержке населения, фермеров и предпринимателей. Определены оперативные меры касательно сельского хозяйства, отраслей экономики, общественной безопасности.

 

Уза


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