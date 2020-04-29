С пожеланиями мира и благополучия

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Бухарскую область посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда.

Прочитана молитва с просьбой ко Всевышнему о ниспослании мира и спокойствия нашему народу, защите страны от различных невзгод.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ситуацией в Каракульском и Алатском районах, совершив облет на вертолете.

В райцентре Алата состоялась встреча с местными жителями и активом.

Глава государства с сожалением отметил, что вчерашний шторм стал непредвиденным и прежде не наблюдавшимся бедствием, негативно сказавшимся на жизни людей, деятельности сельскохозяйственной и других сфер.

Наш народ, сплотившись, преодолел множество таких испытаний. И в этот раз будут приняты необходимые меры, последствия стихии будут быстро ликвидированы. Самое важное, если не будем падать духом и действовать вместе, выйдем из этих трудностей сильными, отметил Президент.

В Бухарском международном аэропорту министерствам и ведомствам даны поручения по устранению последствий стихийного бедствия, поддержке населения, фермеров и предпринимателей. Определены оперативные меры касательно сельского хозяйства, отраслей экономики, общественной безопасности.

Уза