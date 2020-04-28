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  • 28 апрель 2020 14:25
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В Узбекистане снизилось количество разводов

Больше всего разводов зафиксировано в Ташкенте, Андижане и Самарканде, а меньше всего - в Каракалпакстане, Джизаке и Навои.

 

В Узбекистане снизилось количество разводов


В Узбекистане стали гораздо меньше разводиться, сообщает Госкомстат.

 

"С начала текущего года до марта месяца было зарегистрировано 49,5 тысяч браков. Количество разводов за это время составило 7,8 тысяч", - говорится в сообщении.

 

На данный момент, больше всего разводов зафиксировано в Ташкенте, Андижане и Самарканде, а меньше всего - в Каракалпакстане, Джизаке и Навои.

 

Если сравнить цифры с 2019 годом, то разводов стало на 0,2 тысячи меньше.

 

Напомним, в прошлом году ученые из Узбекистана назвали самые частые причины расставаний и среди молодых семей, и среди пар, которые долгое время находились в браке.

 

По статистике большинство семей разрушает непонимание и несоответствие характеров, измены, чрезмерное участие родителей в жизни семьи, пагубные привычки вроде алкоголя, финансовые трудности, либо отсутствие детей или нежелание одного из партнеров его заводить.


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