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  • 28 апрель 2020 13:15
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Россия организовала чартерный авиарейс для вывоза своих граждан из Узбекистана

Вылет рейса Ташкент — Москва запланирован на 2:45 часов 29 апреля.

 

Россия организовала чартерный авиарейс для вывоза своих граждан из Узбекистана

 

Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию:

 

Вылет рейса № SDM4602 Ташкент — Москва запланирован на 2:45 часов (местное время) 29 апреля 2020  года.

 

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, говорится в сообщении Консульского отдела Посольства России в Узбекистане.

 

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке. Количество мест на борту ограничено.

 

«Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах. Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе», – говорится в сообщении.

 

 


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