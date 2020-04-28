Россия организовала чартерный авиарейс для вывоза своих граждан из Узбекистана

Вылет рейса Ташкент — Москва запланирован на 2:45 часов 29 апреля.

Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию:

Вылет рейса № SDM4602 Ташкент — Москва запланирован на 2:45 часов (местное время) 29 апреля 2020 года.

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, говорится в сообщении Консульского отдела Посольства России в Узбекистане.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке. Количество мест на борту ограничено.