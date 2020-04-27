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  • 28 апрель 2020 12:56
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Стали известны подробности о погибшем в результате стихии жителе Бухары

Как сообщалось, в Бухаре в ночь на 28 апреля наблюдался сильный ветер, в результате чего погиб один человек.  

 

Стали известны подробности о погибшем в результате стихии жителе Бухары

 

Житель Бухары 1978 года рождения по дороге домой скончался из-за случайного удара электрического провода, который сорвался в результате сильного ветра.

 

Городская прокуратура ведет доследственную проверку.  

 

По предварительным данным, в результате стихийного бедствия были повреждены 293 здания, 415 автомобилей, 42 400 деревьев. Также произошло 295 аварий с газом и электричеством, из-за чего пострадал 31 человек.

 

Кроме того, из-за потери связи с Каракульским и Алатским районами была сформирована группа соответствующих служб, которые были направлены для исследования места происшествия и устранения его последствий. Об этом пишет Даракчи.уз


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