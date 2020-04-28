Узбекистан запустил скоростной грузовой поезд в Афганистан

Компания "Узбекистон темир йуллари" организовала регулярное движение скоростного грузового поезда до станции "Хайратон" в Афганистане, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные железнодорожного перевозчика.

В компании сообщили, что часть состава формируется в Ташкенте, а по дороге он дополняется грузовыми вагонами, отправляемыми из регионов.

При этом грузы доставляются в ускоренном режиме: если прежде отгруженный вагон шел до Афганистана 5-6 суток, теперь он добирается до станции "Хайратон" за двое суток. Скоростной грузовой поезд будет курсировать 3 раза в неделю.

Первый скоростной грузовой поезд с 14 вагонами был отправлен из Ташкента в Афганистан 16 апреля. В пути следования к нему дополнительно были прицеплены ещё 36 вагонов с экспортным грузом. На сегодняшний день в Афганистан уже отправлено 4 поезда, что в совокупности составляет 218 вагонов с экспортоориентированными товарами.