» » » Один человек погиб и около 30 пострадали в результате сильного ветра в Бухаре
﻿
  • 28 апрель 2020 9:22
  • 77

Один человек погиб и около 30 пострадали в результате сильного ветра в Бухаре

Один человек погиб и около 30 пострадали в результате сильного ветра в БухареОдин человек погиб и около тридцати получили травмы различной степени тяжести в результате сильного ветра в Бухаре, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МЧС.

 

"27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье дул сильный ветер со скоростью 9-40 м/сек, пришедший с территории соседнего Туркменистана. Самые сильные последствия природная стихия оставила в Бухарской области, где повреждён ряд объектов социального предназначения", – сообщили в МЧС.

 

К сожалению, не обошлось без жертвы и пострадавших. Один человек погиб, 30 получили ранения различной степени тяжести. 26 из них была оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Пять человек госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

 

В ликвидации последствий стихии были задействованы свыше 700 человек личного состава и 127 единиц спецтехники.

 

Небольшие разрушения сильный ветер нанёс и в соседних с Бухарой регионах. По предварительным данным там обошлось без жертв и пострадавших.


Похожие статьи:
﻿
Разворот не там: в Ташкенте в ДТП погиб один человек, пять пострадали (Видео)

Разворот не там: в Ташкенте в ДТП погиб один человек, пять пострадали (Видео)

Новости Узбекистана
﻿
В аварии автобуса пострадали 27 человек — Минздрав

В аварии автобуса пострадали 27 человек — Минздрав

Новости Узбекистана
﻿
В Ташобласти автобус со школьниками опрокинулся и загорелся

В Ташобласти автобус со школьниками опрокинулся и загорелся

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистанцы, пострадавшие в ДТП в Казахстане, госпитализированы в Республиканский центр экстренной медпомощи

Узбекистанцы, пострадавшие в ДТП в Казахстане, госпитализированы в Республиканский центр экстренной медпомощи

Новости Узбекистана
﻿
В Бухаре взрыв автобуса унёс жизнь пяти пассажиров

В Бухаре взрыв автобуса унёс жизнь пяти пассажиров

Новости Узбекистана / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика