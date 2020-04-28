Один человек погиб и около 30 пострадали в результате сильного ветра в Бухаре

Один человек погиб и около тридцати получили травмы различной степени тяжести в результате сильного ветра в Бухаре, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МЧС.

"27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье дул сильный ветер со скоростью 9-40 м/сек, пришедший с территории соседнего Туркменистана. Самые сильные последствия природная стихия оставила в Бухарской области, где повреждён ряд объектов социального предназначения", – сообщили в МЧС.

К сожалению, не обошлось без жертвы и пострадавших. Один человек погиб, 30 получили ранения различной степени тяжести. 26 из них была оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Пять человек госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

В ликвидации последствий стихии были задействованы свыше 700 человек личного состава и 127 единиц спецтехники.

Небольшие разрушения сильный ветер нанёс и в соседних с Бухарой регионах. По предварительным данным там обошлось без жертв и пострадавших.