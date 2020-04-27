В Узбекистане выздоровела почти половина всех заразившихся коронавирусом. По данным на 27 апреля на 17:00 число вылечившихся составило 880 человек, сообщает Podrobno.uz

Только за сегодняшний день в стране выздоровел 91 пациент.

При этом общее число инфицированных в Узбекистане на 27 апреля составляет 1887, и с каждым днем число лиц, выявленных с коронавирусом, сокращается. Однако, к сожалению, 8 человек, у которых обнаружили коронавирус, скончались.

Напомним, что сегодня в Минздраве рассказали, выявляют ли коронавирус у людей, находящихся вне карантинных зон.

Кроме того, в стране утвердили порядок содержания под карантином в домашних условиях лиц, подозреваемых в заражении коронавирусом.