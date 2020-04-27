Население с начала года выросло на 131,6 тысячи

Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 апреля составила 34,03 миллиона человек и с начала года увеличилась на 131,6 тысячи человек, или на 0,4%, говорится в отчете о демографической ситуации Государственного комитета по статистике.

Доля городского населения составила 17,1 миллиона человек (50,5% от общего числа), сельского населения — 16,8 миллиона (49,7%).

Наибольшая численность населения наблюдается в Самаркандской — 11,4% (доля в общей численности населения страны), Ферганской — 11,1%, Кашкадарьинской — 9,7% и Андижанской — 9,2% областях.

30,8% от общей численности постоянного населения составляют лица моложе трудоспособного возраста, 58,7% — в трудоспособном возрасте и 10,5% — старше трудоспособного возраста.

За январь-март зарегистрировано 170,4 тысячи родившихся детей, коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 20,2 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 0,8 промилле.

Смертей за этот период зарегистрировано 37,5 тысячи, коэффициент смертности составил 4,4 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизился на 0,1 промилле.

Из общего числа зарегистрированных умерших за январь-март 62,4% умерли от болезней системы кровообращения, 9,3% — от новообразований, 5,5% — от болезней органов дыхания, 4,8% — от болезней органов пищеварения, 4,3% — от несчастных случаев, отравлений и травм,1,4% — от инфекционных и паразитарных заболеваний и 12,3% — от других болезней.

Число зарегистрированных умерших детей в возрасте до 1 года составило 2,1 тысячи, из них 51,1% умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 23,9% — от болезней органов дыхания, 13,2% — от врожденных аномалий, 4% — от инфекционных и паразитарных заболеваний, 2,5% — от несчастных случаев, отравлений и травм, 0,5% — от болезней органов пищеварения, 4,8% — от других болезней.

Естественный прирост населения составил 132,9 тысячи человек и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 10,3 тысячи человек.

С января по март органами ЗАГС зарегистрировано 49,5 тысячи браков. Коэффициент брачности на 1000 населения по стране составил 5,9 промилле. Самый высокий коэффициент брачности отмечен в Хорезмской области (10,8 промилле), Каракалпакстане (7,8 промилле), Бухарской (6,9 промилле) и Сурхандарьинской (6,6 промилле) областях.

Разводов за январь-март зарегистрировано 7,8 тысячи. Коэффициент разводимости по стране на 1000 населения составил 0,9 промилле. Самый высокий уровень разводов наблюдался в Ташкенте (1 промилле), Андижанской (0,9 промилле), Самаркандской (0,8 промилле) и Ташкентской (0,8 промилле) областях.

Число прибывших за этот период составило 40,1 тысячи человек (внутренние — 39,6 тысячи человек, внешние — 0,5 тысячи человек), а число выбывших — 41,5 тысячи человек (внутренние — 39,6 тысячи человек, внешние — 1,9 тысячи человек). Сальдо миграции достигло минус 1,4 тысячи человек.

Наибольшая доля прибывших из-за рубежа в Узбекистан (в % к их общему количеству) приходится на прибывших из Казахстана (34,1%), Таджикистана (28,6%), России (19,6%) и Кыргызстана (7,1%), наименьшая — на Украину (1,2%) и другие страны (9,4%).

Наибольшая доля выбывших за рубеж из Узбекистана (в % к их общему количеству) приходится на выбывших в Казахстан (64,8%), Россию (29,2%) и Кыргызстан (0,9%), наименьшая — на Израиль (0,9%), Таджикистан (0,8%) и другие страны (3,4%).

ИСТОЧНИК