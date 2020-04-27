Установлен порядок содержания под карантином в домашних условиях

Правительство утвердило Положение "О временном порядке помещения и содержания под карантином в домашних условиях лиц, подозреваемых в заражении коронавирусной инфекцией". Об этом сообщает UzReport.

Согласно положению, при обнаружении лица, заболевшего коронавирусной инфекцией, сотрудниками центров санитарно-эпидемиологического благополучия и органов внутренних дел немедленно формируется перечень лиц, с кем заболевший коронавирусной инфекцией мог контактировать.

Органы внутренних дел совместно с органами Национальной гвардии обеспечивают размещение и содержании лиц, включенных в список лиц, находившихся в непосредственном контакте, под карантином в домашних условиях.

Контактировавшие лица, содержатся под карантином в домашних условиях 14 дней или в течение срока, определяемого органами здравоохранения в соответствии с состоянием здоровья лица, помещенного под карантин.

При помещении контактировавшего лица под карантин в домашних условиях, все лица, живущие в одном доме с ним, помещаются под карантин.

Лицам, помещенным под карантин в домашних условиях, строго запрещается покидать свои дома в течение срока карантина, за исключением случаев, связанных с оказанием им неотложной скорой медицинской помощи.

В случае обнаружения коронавирусной инфекции у других лиц, проживающих совместно с лицом, помещенным под карантин в домашних условиях, карантинный период для остальных лиц начинается заново.

Лица, помещенные под карантин в домашних услових, в течение карантинного периода, ежедневно в течение 2-х раз осматриваются медицинским персоналом. При этом, первый осмотр должен проводится до 9:00, а второй осмотр до 16:00.

Органы государственной власти на местах обеспечивают еженедельное проведение дезинфицирующих мероприятий вокруг дома (квартиры), помещенного под карантин.

В случае не обнаружения коронавирусной инфекции у лиц, помещенных под карантин в домашних условиях, органами здравоохранения принимается решение об их выведении из домашнего карантина.