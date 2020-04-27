При хокимияте Ташкента создается новый центр

При хокимияте Ташкента будет создан Специальный центр по управлению комплексом, приспособленным для временного содержания на карантине, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на постановление правительства.

Одной из основных задач центра станет организация приема, содержания и выпуска из карантинного комплекса лиц, заподозренных в заражении коронавирусной инфекцией.

Карантинный центр будет структурным подразделением хокимията в форме государственного унитарного предприятия со статусом юридического лица.

Директор центра назначается и освобождается от должности хокимом Ташкента по согласованию с Министерством здравоохранения. К карантинному комплексу прикрепляются специалисты, личный состав и военнослужащие, которые осуществляют свою трудовую и служебную деятельность с отрывом от основного места работы и сохранением ежемесячной заработной платы (денежное довольствие).

Помещение лиц в карантинный центр

Пассажиры теперь будут проходить пограничный и таможенный контроль только после первоначального прохождения медико-санитарного обследования в санитарно-карантинных пунктах.

Исходя из этого, формируется перечень лиц, пересекающих границу, и направляется в центр средствами электронной связи. На основании этого перечня центр обеспечивает выделение в карантинном комплексе соответствующих помещений для размещения лиц, помещаемых под карантин.

Лица, помещенные под карантин, содержатся в карантинном комплексе в течение 14 дней или в течение срока, определяемого органами здравоохранения в соответствии с состоянием здоровья лица, помещенного под карантин.

Мобильные телефоны, аудио-и видеоустройства, кредитные карты и другие носители информации, принадлежащие лицам, помещенным под карантин, изымаются.

Находящимся в карантине лицам запрещается получать извне почтовые отправления, посылки и бандероли любого вида, исключение составляют следующие отправления:

– лекарственные средства для хронически больных лиц, помещенных под карантин;

– специальные диетические продукты по рекомендации лечащего врача;

– питание для детей и необходимые средства гигиены;

– дополнительные предметы гигиены, одежда и литература.

Контроль за лицами, содержащимися в карантинном комплексе, осуществляется дежурными группами, которые организованы в составе, состоящем из сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии, а также работников карантинного комплекса.