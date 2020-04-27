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  • 27 апрель 2020 14:30
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В Турции помогают узбекистанцам, оставшимся без средств к существованию

При содействии Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле организован волонтерский штаб, помогающий узбекистанцам, попавшим в трудную ситуацию в связи с карантином.

 

 

В Турции помогают узбекистанцам, оставшимся без средств к существованию

 

Продукты закупаются за счет средств из Узбекистана через консульство. Волонтеры уже выдали продуктовые наборы 1350 людям, наиболее пострадавшим от изоляции, оставшимся без средств к существованию, потерявшим доходы и работу.


Тем, кто не в курсе благотворительных дел, на спецмашинах волонтеры и сотрудники Генконсульства довозят до места проживания пакеты с продуктами.


Волонтерский штаб также призывает откликнуться соотечественников, проживающих в Турции и имеющих возможность помочь с раздачей или с финансовыми вопросами.

 

Телефон в Стамбуле - 05524903333. До понедельника в Турции будет действовать комендантский час.

 

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана


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