В Турции помогают узбекистанцам, оставшимся без средств к существованию

При содействии Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле организован волонтерский штаб, помогающий узбекистанцам, попавшим в трудную ситуацию в связи с карантином.

Продукты закупаются за счет средств из Узбекистана через консульство. Волонтеры уже выдали продуктовые наборы 1350 людям, наиболее пострадавшим от изоляции, оставшимся без средств к существованию, потерявшим доходы и работу.



Тем, кто не в курсе благотворительных дел, на спецмашинах волонтеры и сотрудники Генконсульства довозят до места проживания пакеты с продуктами.



Волонтерский штаб также призывает откликнуться соотечественников, проживающих в Турции и имеющих возможность помочь с раздачей или с финансовыми вопросами.

Телефон в Стамбуле - 05524903333. До понедельника в Турции будет действовать комендантский час.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана