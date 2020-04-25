198 сотрудников поликлиники в Янгиюле были
помещены в карантинную зону из-за выявления коронавируса у одного работника
данного медицинского учреждения, заявил эксперт штаба по борьбе с коронавирусом
при Министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов.
"22 апреля
был выявлен положительный анализ на коронавирус у среднего медицинского
работника отделения урологии Янгиюльской районной многопрофильной центральной
поликлиники. В соответствии с правилами карантина, 198 сотрудников поликлиники,
контактировавшие с ним, были помещены для наблюдения в карантинный городок в
Уртачирчикском районе", – отметил он сегодня в ходе брифинга в Ташкенте
.
Все остальные
факты, распространяемые в соцсетях и интернете, касательно перекрытия города и
заражения всех медицинских сотрудников, по его словам, не соответствуют
действительности.
"К
настоящему времени ни у одного из медицинских работников из этой поликлиники
случаев заболевания не отмечено", – подчеркнул Окилов
.