198 сотрудников поликлиники в Янгиюле были помещены в карантинную зону из-за выявления коронавируса у одного работника данного медицинского учреждения, заявил эксперт штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов.

"22 апреля был выявлен положительный анализ на коронавирус у среднего медицинского работника отделения урологии Янгиюльской районной многопрофильной центральной поликлиники. В соответствии с правилами карантина, 198 сотрудников поликлиники, контактировавшие с ним, были помещены для наблюдения в карантинный городок в Уртачирчикском районе", – отметил он сегодня в ходе брифинга в Ташкенте

Все остальные факты, распространяемые в соцсетях и интернете, касательно перекрытия города и заражения всех медицинских сотрудников, по его словам, не соответствуют действительности.

"К настоящему времени ни у одного из медицинских работников из этой поликлиники случаев заболевания не отмечено", – подчеркнул Окилов