В Ташкент прибыл спецрейс с медицинским оборудованием и изделиями на $1 млн.

Как ранее сообщалось, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, в целях содействия предупреждению распространения Covid-19 в нашей стране, в рамках международного взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, Посольством Республики Узбекистан в Сеуле был проработан вопрос привлечения гуманитарной помощи из Республики Корея, сообщает UzDaily со ссылкой на ИА "Дунё".

В результате, исходя из нужд Министерства здравоохранения Узбекистана был сформирован гуманитарный груз весом около 34 тонн.

Кроме этого, в целях борьбы с распространением коронавируса на территории Узбекистана, на средства в размере 250 тысяч долларов, выделенных Министерством иностранных дел Республики Корея, были приобретены 20 тысяч комплектов тест-систем ПЦР диагностики Covid-19.

26 апреля чартерным рейсом НАК "Uzbekistan Airways” в нашу страну доставлена первая часть вышеуказанного гуманитарного груза, включающего высокотехнологичное медицинское оборудование, медицинские кровати с автоматическим механизмом и тест-системы ПЦР диагностики с общим весом 6,2 тонн.

29 марта текущего года в нашу страну в целях обмена опытом и практиками, применяемыми в Республике Корея и Республике Узбекистан в борьбе с распространением нового вида коронавируса, в качестве международного консультанта был приглашен профессор Университета Корё Цой Чжэ Ук.

За прошедшее время известный южнокорейский специалист осуществлял деятельность совместно с Министерством здравоохранения нашей страны. Он поделился своими знаниями и практикой по эффективному лечению заболевших коронавирусной инфекцией в нашей стране, их скорейшему выздоровлению при применении современных медицинских технологий.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 13 апреля, обменялись мнениями по некоторым проблемам региональной и международной повестки, подтвердили необходимость продолжить взаимодействие и объединение усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По итогам диалога на высшем уровне был проведен онлайн-семинар между представителями медицинской сферы двух стран по ознакомлению с южнокорейским опытом по борьбе с Covid-19. В нем приняли участие профессора университетов Сеул, Халлим, Корё и Ёнсей, специалисты госпиталей "Аннам”, "Северанс” и "Самсунг”, с узбекской стороны - более 150 медицинских работников из различных регионов республики, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией.

В ходе мероприятия был изучен южнокорейский опыт по стратегии реагирования на Covid-19 в условиях эпидемии, методы диагностики и сравнительный анализ различных тест систем для диагности коронавируса, методы взятия материала для молекулрного исследования, клинический опыт ведения пациентов с Covid-19.

Сегодня в Ташкент для поддержки усилий по контролю ситуации по предотвращению распространения коронавируса Covid-19 прибыл очередной опытный специалист из Республики Корея.

Профессор Университета Корё, анестезиолог-реаниматолог Юн Син Жу окажет помощь Министерству здравоохранения Узбекистана в вопросах обеспечения контроля над эпидемией на основе международных требований. Он примет участие в координации усилий министерств здравоохранения и ведущих медицинских центров двух стран в борьбе с распространением нового вида коронавируса.

В состав привезенного ценного груза включены приобретенные за счет финансовых средств, выделенных правительством Республики Корея, 20 тысяч комплектов тест-систем ПЦР диагностики, а также предоставленные южнокорейскими предпринимателями 50 многофункциональных медицинских кроватей с автоматическим механизмом, 4 тысяч медицинских защитных костюмов, 10 тысяч пар медицинских перчаток, 18,5 тысяч единиц медицинских масок, 25 тысяч единиц антисептиков для рук, 10 многофункциональных мониторов.

Кроме этого, в составе гуманитарного груза имеются портативные оборудования для УЗИ, кардиомониторы, шприцевые инфузионные насосы, аппараты для очистки воздуха. Как известно, у подвергшихся коронавирусной инфекции наблюдаются случаи недостатка кислорода. В этой связи в состав предоставленного медицинского оборудования также включены пульсоксиметры для измерения количества кислорода, а также генераторы искусственного дыма для дезинфекции, экспресс- тесты для выявления коронавируса, портативные рентгеновские аппараты.

Гуманитарный груз сформирован при поддержке правительства Республики Корея, Университета Шинхан, южнокорейских компаний «Evergreen Motors», «Shindong Resources», «Hanshin E&C», «Chung Hospital», «Union Korea Pharm», «BOMI E&C», «GM Korea», «UNICO Logistics», «Century», "Baraka Holding”, "Tashkent Trade Center”, "Hyundai Engineering”, медицинских учреждений, торговых центров, а также осуществляющих в нашей стране деятельность фирм и другие.

Надо отметить, что ранее Посол туристического бренда Узбекистана в Республике Корея актриса Ли Ён Э, сыгравшая роль Тангема в популярном телесериале «Жемчужина дворца», передала на безвозмездной основе новый телесериал c ее участием под названием «Саимдан, дневник света». Этот факт может послужить свидетельством того, что сотрудничество между нашими странами и народами в период испытаний развивается не только на межгосударственном уровне, но и в частном секторе и культурной сфере.

Доставленные медицинские изделия и принадлежности будут использоваться в нашей стране при организации карантинных мер, диагностике больных и их лечении, проведении реабилитационных мероприятий. Остальная часть гуманитарного груза будет доставлена в нашу страну очередным грузовым чартерным рейсом.