Не поделили пассажиров и устроили поножовщину

23 апреля текущего года 22-летний М.К. ,не поделив очередь на перевозку пассажиров, учинил ссору с 27-летним Д.Ж. Инцидент произошел на территории махалли «Кургонча» Шахриханского района.В ходе ссоры М.К. хозяйственным ножом нанес Д.Ж. телесные повреждения.

В результате Д.Ж. с телесными повреждениями был доставлен в районное медицинское учреждение.

По данному факту Следственным отделом при ОВЖ Шахриханского района возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.2. ст.104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). М.К. привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан