» » » Не поделили пассажиров и устроили поножовщину
﻿
  • 26 апрель 2020 11:40
  • 325

Не поделили пассажиров и устроили поножовщину

23 апреля текущего года  22-летний М.К. ,не поделив очередь на перевозку пассажиров, учинил ссору с 27-летним Д.Ж. Инцидент произошел на территории махалли «Кургонча»  Шахриханского района.В ходе ссоры М.К. хозяйственным ножом нанес Д.Ж. телесные повреждения.

 

Не поделили пассажиров и устроили поножовщину

 

В результате Д.Ж. с телесными повреждениями был доставлен в районное медицинское учреждение.

 

По данному факту Следственным отделом при ОВЖ Шахриханского района возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.2. ст.104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). М.К. привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке.

 

 Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан


Похожие статьи:
﻿
Задержан сбытчик наркотиков во время карантина

Задержан сбытчик наркотиков во время карантина

Новости Узбекистана
﻿
Заступившись за брата …

Заступившись за брата …

Новости Узбекистана
﻿
Маленькое ДТП стало причиной поножовщины

Маленькое ДТП стало причиной поножовщины

Новости Узбекистана
﻿
В Навоийской области подросток чуть не убил сверстника осколком бутылки

В Навоийской области подросток чуть не убил сверстника осколком бутылки

Новости Узбекистана
﻿
В Андижанской области во время ссоры зарезали 19-летнего юношу

В Андижанской области во время ссоры зарезали 19-летнего юношу

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика